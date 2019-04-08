Adım Adım sona doğru... Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 90’ı sayıldı

İstanbul’da oy kullanılan 31 bin 186 sandığın yüzde 90'ında geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Son YSK seçim sonuçları verilerine göre; 7 Nisan saat 23.30 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 15 bin 823 oyla önde görünüyor. İşte İstanbul'da seçim sonuçlarında son durum ve oy sayımının tamamlandığı ilçeler...
YSK’dan gece saatlerinde edinilen son verilere göre, İstanbul’daki geçersiz oyların yüzde 90’ı sayıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın YSK’ya dayandırarak açıkladığı son verilere göre:
Ekrem İmamoğlu: 4.171.216
Binali Yıldırım: 4.155.393
Fark: 15.823
“ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK”
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci ve sayım sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüz defa daha saysalar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. YSK, İstanbul'u kimin yöneteceğini seçim gecesinden bu yana her gün defalarca kez tescilledi aslında. İlk günden beri söylediğimiz gibi aradaki fark kapanmayacak, endişe edilecek bir durum söz konusu bile değil. Süreci uzatarak bizi yıldıracağını sananlar büyük bir yanılgı içinde. Bizler binlerce üyemizle İstanbul halkının iradesini korumaya devam edeceğiz” dedi.
Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:
Adalar
Bağcılar
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Büyükçekmece
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Sarıyer
Sultanbeyli
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Güngören
Ataşehir
Esenler
Üsküdar
Sancaktepe
Beylikdüzü
Beyoğlu
Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:
Arnavutköy
Avcılar
Bahçelievler
Çatalca
Çekmeköy
Gaziosmanpaşa
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Silivri
Sultangazi
Zeytinburnu
‘YENİDEN SEÇİM’ ŞARKILARI
Faik Öztrak yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda İstanbul’da değişiklik olmayacağını ve kazananın yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek şunları söyledi: “Yeniden sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anmayan AK Partili yöneticiler yeniden seçim demeye başladılar. Bu durum dikkatle izlenmelidir.”
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