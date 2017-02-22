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"Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır"

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"Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır"
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyük bir çıkmazın içine giren Kıbrıs müzakere süreci ile igili değerlendirmede bulundu. Kalın açıklamasında Rum yönetiminin ENOSİS plebisiti kararından vazgeçeceğini umduğunu dile getirdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ve Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Umarız Rum tarafı bu ENOSİS plebisiti kararından vazgeçer. Hele müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiği böyle bir dönemde bu kararın gündeme getirilmiş olması elbette müzakereleri bundan sonra çok olumsuz yönde etkileyecektir. Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır." dedi.

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