"Adımların açıklanmaması daha iyi"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs’taki liderlerin masaya dönmesi için adımların atıldığını ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, BM’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Eide, liderlerin masaya geri dönmesi için adımların atıldığını ancak bu adımların genişletilmemesi ve açıklanmaması durumunda, daha başarılı olma ihtimalinin bulunduğunu da ifade etti.

Tango için iki kişiye, karşılıklı uzlaşma için de isteğe gerek olduğunu söyleyen Eide, liderlerin, “Bu durumu düzeltmek için fazla zamana gereksinim olması durumunda bunu kaybedeceklerini” belirtti.

Eide, açıklamasında, “onlar için durumu düzeltmesinin mümkün olmadığını, sihirli formülünün bulunmadığını” da söyledi.

Müzakerelerdeki mevcut durumdan da bahseden Eide, liderlerin müzakere masasına geri dönmelerine odaklandığını, bununla birlikte kendisinin de belirli bir noktaya kadar hareket edebileceğini kaydetti.

Espen Bart Eide, liderlerin masaya dönmesi durumunda yapılandırılmış bir süreci başarıp başaramayacaklarının da büyük bir konu olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluk konusundaki endişesini de dile getiren Eide, bir tarafın, diğer tarafın adım atmasını beklediğini ifade etti.

Bunun, Kıbrıslı bir kriz, Kıbrıs’ta yaratılan bir kriz olduğunu ifade eden Eide, bunun, Kıbrıs’ta çözümlenmesi gereken bir kriz olduğuna da dikkat çekti.

Kıbrıs sorunuyla alakalı olarak Türkiye’deki referandumun sorulması üzerine Eide, bölgedeki herhangi bir gelişmenin, referandumda dahil olmak üzere kendi önemini taşıdığını ancak bunun, müzakerelerin yapılmaması için bir mazeret olmadığını belirtti.

Bir başka soru üzerine Eide, güvenlik hissinin üç düzeyde, anayasal, iç güvenlik, anlaşılan konuların uygulanması ve dış güvenlik şeklinde, garanti altına alınmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Bunların, BM tarafından icat edilmediğini ifade eden Eide, bunların, tüm oyuncularla, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ankara, Atina ve İngiltere ile yapılan uzun, yoğun ve yapıcı müzakerelere dayandığını ayrıca bunun sağlanmadığını, anlaşmaya varılanlar olarak müzakere masasında bulunmadığını söyledi.

Eide, bugünkü garantiler sisteminin devam etmesinin mümkün olmadığını yenilenmesi gerektiğini belirtti.

EİDE BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde, BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide’nin müzakerelerdeki gelişmelere ilişkin olarak dün Güney Kıbrıs’taki yabancı büyükelçileri bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre görüşme, BM’nin ara bölgedeki ofisinde gerçekleşti.