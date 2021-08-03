Adına gelen pakette uyuşturucu tespit edildi, gümrükte yakalandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

02.08.2021 tarihinde, Ercan Havaalanında, U.A.O.(E-41), kargo ile yurt dışından adına gelen paketi almaya gittiği sırada, bahse konu paket Gümrük memurları tarafından kontrol edildiği sırada, paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde gelmesi sağlanmıştır.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse konu şüpheli paket içerisinde yapılan kontrolde, yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu görülen M.C.O.(E-30) ve W.O.U.(E-31) de tutuklanmış ve M.C.O’nun üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

