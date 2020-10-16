Adına yenilenme diyor! Dilini ikiye ayırdı, gözüne dövme yaptırdı, dudağ
Vücudundan memnun olmayan 27 yaşındaki Nicolò Saverino, bedenine öyle şeyler yapıyor ki, görenler dehşete düşüyor. Vücudunu neredeyse süzgece çeviren Nicolò bunun adına "yenilenme isteği" diyor.
İtalya'nın Aprilia şehrinde vücudunu değiştirme takıntısı olan 27 yaşındaki Nicolò Saverino, vücudunun tamamını dövme yaptırdı. 18 yıldır takıntısı olan Saverino, dilini ikiye ayırdı. Alt dudağında büyük bir delik açtı.
16 Ekim 2020 Cuma 20:15
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