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Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan konuştu!

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Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, bir televizyon kanalına verdiği demeçte yüzlerce soruşturma arasından sadece İsias Otel’in dosyasında gizlilik kararı alınmasının akıllarda soru işareti bıraktığını söyledi.
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan konuştu!

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, bir televizyon kanalına verdiği demeçte yüzlerce soruşturma arasından sadece İsias Otel’in dosyasında gizlilik kararı alınmasının akıllarda soru işareti bıraktığını söyledi.

Hatırlanacağı gibi Türkiye’de 6 Şubat 2023’te gerçekleşen büyük depremde Adıyaman’ın İsias Otel enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan toplam 35 kişi yaşamlarını yitirmişti.

Otel Sorumluları Cezaevine Gönderilmişti

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dosyaya Gizlilik Kararı

Yaşanan büyük acı sonrasında hem KKTC hükümeti hem de kişisel olarak bir çok avukat İsias Otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un yargılanacağı süreçle ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmişti.

Doğan: Akıllarda Soru İşareti Bıraktıran Bir Karar

Konu ile ilgili Türkiye’de bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Türkiye’de yüzlerce bu tür soruşturmanın olduğunu, sadece İsias Otel davası dosyasına gizlilik kararı getirilmesinin akıllarda soru işareti bıraktığını söyledi.

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