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Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel Sorumlularına En Üst Seviyede Ceza Talep Etti

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Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel Sorumlularına En Üst Seviyede Ceza Talep Etti
Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel Sorumlularına En Üst Seviyede Ceza Talep Etti

Adıyaman Başsavcılığı, 6 Şubat 2023 tarihinde yıkılan İsias Otel'in sorumluları hakkında önemli bir mütalaa sundu. Başsavcılık, otel sahipleri ve inşaatta görev alan tüm teknik sorumluları suçlu bularak, alt cezadan uzaklaşılarak en üst seviyede ceza verilmesini talep etti.

Adıyaman Başsavcılığı mahkemeye mütalaasını sundu, bilinçli taksir üzerinden sanıkların ceza almasını istedi, olası kast kapsamında cezalandırılmaları yönünde bir müteala sunmadı

Başsavcılık, kusurları tek tek sayarken, “Bozkurt ailesinin de otelde kalmasını” gerekçe göstererek, bunu hafifletici bir neden olarak oraya koydu.

Ailelerin olası kast üzerinden yargılama talepleri devam ediyor.

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