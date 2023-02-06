Adıyaman Belediyesi’nin merkez binası yerle bir oldu!

Türkiye, tarihinin en ağır depremlerinden birisini yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma sebep oldu. İlk belirlemelere göre toplamda 284 can kaybı, 2 bin 322 yaralı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1710 binanın yıkıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen şehirler arasında Adıyaman da yer aldı. 632 bin nüfuslu Adıyaman’da 13 kişi hayatını kaybetti.

KRİTİK AÇIKLAMA

Şehirde yaşanan afette Adıyaman Belediyesi’nin idari binası da yıkıldı. Adıyaman Merkez’deki 4 katlı Adıyaman Belediyesi binası tamamen kullanılamaz hale geldi. Binada 1 gece bekçisinin olduğu ve enkaz altında olabileceği belirtildi.