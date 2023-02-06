  • BIST 4.904,34
  • Altın 1133.413
  • Dolar 18.8263
  • Euro 20.2785
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Adıyaman Belediyesi’nin merkez binası yerle bir oldu!

»
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 şehri vurdu. Adıyaman Belediyesi idari binası da tamamen yıkıldı.
Adıyaman Belediyesi’nin merkez binası yerle bir oldu!

Türkiye, tarihinin en ağır depremlerinden birisini yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma sebep oldu. İlk belirlemelere göre toplamda 284 can kaybı, 2 bin 322 yaralı var.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1710 binanın yıkıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen şehirler arasında Adıyaman da yer aldı. 632 bin nüfuslu Adıyaman’da 13 kişi hayatını kaybetti.

KRİTİK AÇIKLAMA

Şehirde yaşanan afette Adıyaman Belediyesi’nin idari binası da yıkıldı. Adıyaman Merkez’deki 4 katlı Adıyaman Belediyesi binası tamamen kullanılamaz hale geldi. Binada 1 gece bekçisinin olduğu ve enkaz altında olabileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında06 Şubat 2023 Pazartesi 10:00
  • Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem06 Şubat 2023 Pazartesi 09:55
  • Kahramanmaraş merkezli depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı06 Şubat 2023 Pazartesi 09:53
  • İstanbul ve Ankara'da okullar yarın tatil edildi05 Şubat 2023 Pazar 21:51
  • Son Dakika! THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 238 seferini iptal etti04 Şubat 2023 Cumartesi 12:18
  • Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti: Bildiklerimizi anlatacağız03 Şubat 2023 Cuma 18:43
  • Oktay'dan BM'ye çağrı: Kıbrıs Türk Devletini tanıyın03 Şubat 2023 Cuma 17:35
  • Akar: Yunanistan tarafından yapılanları olabildiğince sükunetle karşılamaya çalışıyoruz03 Şubat 2023 Cuma 14:35
  • Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı03 Şubat 2023 Cuma 10:05
  • AB’den göç çıkışı: En önemli sorun Türkiye sınırı02 Şubat 2023 Perşembe 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti