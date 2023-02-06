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Adıyaman Havalimanı’nda sorun yaşandı, uçak henüz Ercan’dan kalkış yapamadı...

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Adıyaman Havalimanı’nda park sorun yaşandığı ve Adıyaman’da deprem sonrası mahsur kalan öğrencilere yardım amaçlı ayarlanan özel uçağın henüz Ercan Havalimanı’ndan kalkış yapamadığı öğrenildi.
Adıyaman Havalimanı’nda sorun yaşandı, uçak henüz Ercan’dan kalkış yapamadı...

Spor müsabakaları için Türkiye’ye giden ve deprem sonrası Adıyaman’da mahsur kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) öğrencilerine yardım amaçlı Kıbrıs’tan bir özel uçak kalkacak...

Ercan’da bekleyen özel uçakla birlikte aile yakınları, devlet yetkilileri, Sivil Savunma ve kurtarma ekipleri Adıyaman’a gidecek.

Deprem bölgesindeki Adıyaman Havalimanı’nın yaşanan park sorunu nedeniyle söz konusu uçağın hala kalkış yapamadığı öğrenildi.

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