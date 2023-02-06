Adıyaman Havalimanı’nda sorun yaşandı, uçak henüz Ercan’dan kalkış yapamadı...

Spor müsabakaları için Türkiye’ye giden ve deprem sonrası Adıyaman’da mahsur kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) öğrencilerine yardım amaçlı Kıbrıs’tan bir özel uçak kalkacak...
Ercan’da bekleyen özel uçakla birlikte aile yakınları, devlet yetkilileri, Sivil Savunma ve kurtarma ekipleri Adıyaman’a gidecek.
Deprem bölgesindeki Adıyaman Havalimanı’nın yaşanan park sorunu nedeniyle söz konusu uçağın hala kalkış yapamadığı öğrenildi.
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