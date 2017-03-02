Adıyaman ve Şanlıurfa'da korkutan depremler

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Şanlıurfa da 4.6 ile sallandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi 14.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü önce 5,8 olarak açıkladı, ardından ise 5,5'e revize etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14.18'de de Şanlıurfa'ya bağlı Kasımkuyu'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Deprem Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi çok sayıda ilde de hissedildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu depreme ilişkin "İlk bilgilere göre can kaybı yok" açıklamasında bulundu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yer alan ilk bilgilere göre deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Sosyal medya kullanıcılar depremin doğu ve güneydoğudaki çoğu ilde hissedildiğini yazdı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ KONUŞTU

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Yerleşim birimlerine ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybı veya yaralı bildirilmedi. Köylerde hasarlı olan birkaç yapıdan bahsediliyor. Okullarda ve işyerlerinde gerekli tedbirler alındı, boşaltıldı. AFAD yetkilileri görev başında" açıklamasında bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "İlk bilgilere göre can kaybı yok. Hafif hasarlı binalar var. Gereken önemleri aldık" dedi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi" dedi.

ADIYAMAN'IN MERKEZİNDE DURUM

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı. Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.

ŞANLIURFA DA SALLANDI

Şanlıurfa Kasımkuyu'da da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi