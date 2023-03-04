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SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. (AA)

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