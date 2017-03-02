Adıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

Doğu ve Güneydoğu Aradolu bölgesinde pekçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi

AFAD saat 14.07'de Samsat (Adıyaman) meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı



Kandilli : Saat 14.07 merkez üssü Samsat (Adıyaman) olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durull Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan edinilen bilgiye göre, Adıyaman'nın Samsat ilçesinde saat 14:07 sıralarında yerin 11,3 kilometre altında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremde, köylerdeki bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. 4,4 ve 4,2'lik artçı sarsıntı Samsat'ta 5,5 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından en büyüğü 4,4 büyüklüğünde olan 10 artçı sarsıntı gerçekleşti. Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, en büyüğü 5.8 şiddetinde dört deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremlerde, beş kişi hafif yaralandı.

Kaynak:DHA