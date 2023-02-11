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Adıyaman’da depremde hayatını kaydedenlerden 12’si de bu akşam KKTC’ye getiriliyor

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Adıyaman’da depremde hayatını kaydedenlerden 12’si de bu akşam KKTC’ye getiriliyor
Adıyaman’da depremde hayatını kaydedenlerden 12’si de bu akşam KKTC’ye getiriliyor

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da bulunan ve yaşamlarını yitiren toplam 35 KKTC vatandaşından geriye kalan 12’si ve oradaki görevliler bu akşam KKTC‘ye getiriliyor.

Başbakanlık’tan konuyla ilgili açıklam şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da bulunan ve yaşamlarını yitiren toplam 35 vatandaşımızdan geriye kalan 12’sini ve  aile yakınlarını ayrıca  devlet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz ve gönüllü kurtarma ekiplerimizin bir bölümünü yurda getirecek uçağın bu akşam 01.00-02.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

KKTC Sivil savunma ekiplerimiz ve araçları ile çevik birliğimize ait özel bir kurtarma ekibi Türkiye’de yaşanan felaket sonrası yardıma muhtaç insanlar için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bunun yanında Adıyaman’a bu akşam gidecek olan uçakla orada bulunan sivil savunma ekiplerimize de takviye yapılıyor.”

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