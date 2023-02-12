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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi iki kişi İstanbul'da yakalandı

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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi iki kişi İstanbul'da yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi iki kişi İstanbul'da yakalandı

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan kimlik kontrolleri sırasında ihbar üzerine iki kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptığı, Gürcistan'a gitmek üzere oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan ve üzerlerinde 16 bin dolar ile 20 bin lira ele geçirilen iki kişi, işlemleri yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, dün İstanbul'da yakalanan, Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay ile yine Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderildi.

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