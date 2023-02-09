Adıyaman'da ISIAS Otel'de Hayatını Kaybeden KKTC Heyetinden 11 kişi oldu
BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz.
Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 11’e yükselmiştir.
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