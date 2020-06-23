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Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası görüldü

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Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası görüldü
Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası görüldü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağasına rastlandı.

AA’nın haberine göre, Gölpınar köyünde Atatürk Barajı kıyısında avlanan balıkçılar, ağlarına farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.

Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağanın incelenmesi için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yıldız, kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.

Yakalanan kaplumbağanın neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyleyen Yıldız şöyle devam etti: “Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle’nin devam ettiği her yerde bulunuyor. Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat’ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar.”

Yıldız, kaplumbağanın sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına salındığını kaydetti.

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