Adıyaman'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi bugün saat 15.38'de 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Prof. Dr. Naci Görür depremden sonra, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
Deprem ilçede panik yaratırken; Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Meydana gelen bu depremin Çelikhan - Erkenek fay kolunun doğu ucunda olduğunu söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Sivrice - Pütürge hattının 2020'de meydana gelen Elazığ depremiyle kırıldığını hatırlattı.
"Ben Elazığ depreminin Çelikhan - Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan - Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" diyen Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" sözlerini kaydetti.
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