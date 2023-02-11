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Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı.

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Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı.
Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı. Mustafa Sabancı evladımız melek oldu.

Mustafa Sabancı'nın babası Mehmet Sabancı, acı haberi şu sözlerle paylaştı: 

Havin de melek oldu...
"Ve canımızın parçası aslan oğlumuzu da takım arkadaşlarının yanına uğurladık... Onu bedenen kaybetmenin verdiği tarifini yapamayacağımız bir acı içindeyiz fakat manevende nasıl hiç gitmemiş gibi onu yaşamaya devam edeceğimizden de bir o kadar eminiz...Arayan soran mesaj atan destek olan herkese teşekkür eder, bu ortamda cevaplayamadığım dostlarımdan özür dilerim. Beni bu cehennemde günlerdir yalnız bırakmayan hep destek olan , evladımı evladı bilen , oğlum için bir ümit deyip , sabah akşam mücadele eden can dostlarıma ne kadar teşekkür etsem asla yeterli olmayacak..."

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