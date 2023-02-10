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Adıyaman'dan 13 cenaze daha bu akşam adaya geliyor

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Adıyaman'da depremde hayatını kaydeben 13 vatandaşımızın cenazesi bu akşam adaya gelecek.
Adıyaman'dan 13 cenaze daha bu akşam adaya geliyor

Adıyaman'da depremde hayatını kaydeben 13 vatandaşımızın cenazesi bu akşam adaya gelecek.

Adıyaman'dan kalkacak uçağın saat 23:00 sularında Ercan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Cenazesi getirilecek olan vatandaşlarımızın isimleri şöyle:

 

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10 vatandaşımızın cenazesi ise bugün sabaha karşı adaya getirilmiş, hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, Duygu - Lavin Kalaycı Gazimağusa Kabristanlığı’na; Kağan Selim İş ise Ulukışla Mezarlığına defnedilmişti

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