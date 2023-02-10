Adıyaman'dan 13 cenaze daha bu akşam adaya geliyor

Adıyaman'da depremde hayatını kaydeben 13 vatandaşımızın cenazesi bu akşam adaya gelecek.
Adıyaman'dan kalkacak uçağın saat 23:00 sularında Ercan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
Cenazesi getirilecek olan vatandaşlarımızın isimleri şöyle:
10 vatandaşımızın cenazesi ise bugün sabaha karşı adaya getirilmiş, hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, Duygu - Lavin Kalaycı Gazimağusa Kabristanlığı’na; Kağan Selim İş ise Ulukışla Mezarlığına defnedilmişti
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