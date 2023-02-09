  • BIST 4.505,34
  • Altın 1135.528
  • Dolar 18.8245
  • Euro 20.1656
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt -1 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor... Cansız bedene ulaşıldı...

»
Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor... Cansız bedene ulaşıldı...
Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor... Cansız bedene ulaşıldı...

Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor...

Cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi. Teşhis çalışmaları devam ediyor...

MEB Nazım Çavuşoğlu bir cansız bedele daha ulaşıldığı açıklarken teşhis çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

 

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Gazeteciler Sendikası: Bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor08 Şubat 2023 Çarşamba 15:42
  • Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar08 Şubat 2023 Çarşamba 15:39
  • Erdoğan Kahramanmaraş’ta konuştu: 8 bin 574 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 133 kişi yaralandı08 Şubat 2023 Çarşamba 14:20
  • Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy: Rehberler grubundan 2 cansız beden daha tespit edildi08 Şubat 2023 Çarşamba 13:11
  • Enkaz altında çocukları kalan baba: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim08 Şubat 2023 Çarşamba 13:08
  • KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı08 Şubat 2023 Çarşamba 13:07
  • Çavuşoğlu:Daha da genişleyen bir ekiple çalışmalar sürüyor08 Şubat 2023 Çarşamba 12:50
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Hatay-Kırıkhan’da Çalışmalarını Sürdürüyor08 Şubat 2023 Çarşamba 12:47
  • Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”08 Şubat 2023 Çarşamba 12:29
  • Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 7 bin 108'e ulaştı!08 Şubat 2023 Çarşamba 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti