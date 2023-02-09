Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor... Cansız bedene ulaşıldı...

Adıyaman'dan acı haberler peş peşe geliyor...
Cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi. Teşhis çalışmaları devam ediyor...
MEB Nazım Çavuşoğlu bir cansız bedele daha ulaşıldığı açıklarken teşhis çalışmalarının yapıldığını açıkladı.
BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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