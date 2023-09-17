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Adli Yıl yarın başlıyor

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Adli Yıl yarın başlıyor.  2023-2024 adli yılının başlangıcı için yarın saat 10.00’da Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde tören düzenlenecek.
Adli Yıl yarın başlıyor

Adli Yıl yarın başlıyor.  2023-2024 adli yılının başlangıcı için yarın saat 10.00’da Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde tören düzenlenecek.

Adli yılın açılış konuşmasını Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik yapacak.  Törende ayrıca, KKTC Barosunu Temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı, Başsavcı Sarper Altıncık ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre de konuşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, TC Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile TC Yargıtay ve Danıştay temsilcileri de adli yılın açılış törenine katılacak.

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