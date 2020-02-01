''Admıral Grıgorovıch” Sınıfı RUS Fırkateyni Limasol Limanına Demirledi

Rusya’nın Karadeniz Füze Filosuna bağlı “Admiral Grigorovich” sınıfı “Admiral Essen” fırkateyninin Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.

Haravgi ve Fileleftheros’a göre Aralık 2019’dan beridir Doğu Akdeniz’de operasyonal faaliyetlerde bulunan “Admiral Essen” fırkateyni Güney Kıbrıs’a ikmal için gitti.

Gazeteler Karadeniz Filosu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Güney’den yakıt ve erzak ikmali yapacağını kaydettiği fırkateynin teknik özellikleri ve taşıdığı silah sistemleri hakkında bilgilere de yer verdi.