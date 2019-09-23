  • BIST 100.021
  • Altın 280,401
  • Dolar 5,7250
  • Euro 6,2958
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Adnan Oktar davası: "Kanalda yüzde 95 imani sohbetler yüzde 5 dans var"

»
Tutuklu sanık Atmaca, FETÖ’nün kendilerine kumpas kurmaya çalıştığını öne sürdü
Adnan Oktar davası: "Kanalda yüzde 95 imani sohbetler yüzde 5 dans var"

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Dava kapsamında bugün tutuklu sanık Aylin Atmaca savunma yaptı. Atmaca, Oktar'ın tutuklu Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair "Hükümetle ilgili nasihatını verdi. Bu kadardır" ifadesini kullandı. Atmaca A9 kanalının yayın politikası hakkında soruya ise, "Kanalda yüzde 95 imani sohbetler yapılıyor. Yüzde 5’lik dans ve müzik var" dedi.

FETÖ konusunu çok önemsediğini, CIA kontrollünde kan döken bir örgütle bağlantılı görünmenin kendisine çok ağır geldiğini aktaran Atmaca, arkadaşlarının hiçbirinin devletle, siyasetle bağlantılı olmadığını, sivil toplum kuruluşu olarak hareket ettiklerini ve ortak milli değerler kapsamında bir araya gelen insanlardan oluştuklarını savundu.

Yayılmak, sayılarını arttırmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını savunan Atmaca, FETÖ’nün kendilerine kumpas kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Bir beyanda Mehmet Baransu ve Emre Uslu’nun Adnan Oktar ile görüştüğü iddiaları var" demesi üzerine sanık Atmaca, "Mehmet Baransu ile görüştüm, programıma konuk oldu. 3-5 dakika Adnan Oktar ile görüştü. Adnan Bey, Mehmet Baransu’ya hükümetle ilgili nasihatını verdi. Bu kadardır" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz biliyorduk, telefon bile açıp arkadaşlarıma söylüyordum"

Atmaca, Perk’in "Kendinize operasyon olduğunu öğrenip, Adnan Oktar’a söylemişsiniz" demesi üzerine, "Bunu her gittiğim yerden duyuyordum. Sokaktaki insan da bunu söylüyordu. Adnan Bey de biliyordu. Hepimiz biliyorduk. Telefon bile açıp arkadaşlarıma söylüyordum"  dedi.

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin ifadelerine göre, Rıza Sarraf dosyasında bilirkişilik yapan iki yabancı ismin sizin aracılığınızla Adnan Oktar ile görüştüğü, bu görüşmeden sonra Amerika’da bu davanın başladığı" iddialarını sorması üzerine Atmaca, şunları söyledi:

"Ben bu kişileri hayatımda hiç görmedim. Bu ifadeyi veren kişiyi de 20 yıl önce gördüm. Bu iftira. Bu iki kişi geldiğinde de Adnan Bey canlı yayındaymış. Yayını kesmiyor. Arkadaşlarımızın ifadeleri var. Ben orada bile yokum. Hiçbir alakam, bağlantım yok. Görüşmüş olsam da suç değil ki. 4 yıl sonra bir adamın ne olacağını nereden bilebiliriz ayrıca. Bu olay kurgudur. Ben bu kişileri de tanımıyorum."

"Yüzde 95 imani sohbetler yüzde 5 dans ve müzik"

Sanık Atmaca, A9 kanalının yayın politikasıyla ilgili sorulara da "Kanalda yüzde 95 imani sohbetler yapılıyor. Yüzde 5’lik dans ve müzik var. Gençlere hitap etmek gibi birçok şeyle açıklayabiliriz bunu" iddiasına bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu23 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
  • Avukat Karaman: Demirtaş şüphelisi olmadığı bir soruşturmadan tutuklandı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
  • Erdoğan ABD'de Yahudi heyeti kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
  • KKTC merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük baskın! Paralar saya saya bitmedi23 Eylül 2019 Pazartesi 08:28
  • Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu22 Eylül 2019 Pazar 20:57
  • Kulis: Binali Yıldırım'ın, Fuat Oktay’dan sonra 2. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak koltuğa oturması bekleniyor22 Eylül 2019 Pazar 19:48
  • Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması: Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı22 Eylül 2019 Pazar 09:38
  • Tank Palet fabrikası 'hülleyle' Katar ortaklı BMC firmasına devrediliyor22 Eylül 2019 Pazar 09:17
  • “Arınç ve Erdoğan arasında ‘Ahmet Türk’ tartışması; Erdoğan, 'Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor’ dedi”22 Eylül 2019 Pazar 09:13
  • Demirtaş'ın tutuklandığı duruşmadaki savunması: Ben hapishanede korkarak boyun eğecek biri değilim, Allah'tan başka kimseden korkum yok21 Eylül 2019 Cumartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti