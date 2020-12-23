Adnan Oktar: Eğer biz evrimi çürütmeseydik Türkiye komünist olurdu

FETÖ gözü dönmüş bir sistem. Hem homoseksüelliği hem bölünmeyi savunuyorlardı. Onlara yardım etsem celladıma yardım etmiş olacağım. FETÖ başarılı olsaydı benim bedenimi yok ederdi. Ben onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum. İyiler, haslar gibi konuşmalarım olabilir ama araştırılsın diyordum. O dönem herkes destekliyordu, sıraya giriyorlardı onun elini öpmek için. Ben bu adamlarla ne konuştum ne görüştüm.