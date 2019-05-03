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Adnan Oktar, hakkındaki suçlamalarla ilgili 531 sayfalık kitap çıkarttırdı

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"Birçok değerli siyasetçimiz cemaat kültürü içerisinde yetişmiştir"
Adnan Oktar, hakkındaki suçlamalarla ilgili 531 sayfalık kitap çıkarttırdı

Örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan geçtiğimiz yıl tutuklanan Adnan Oktar, hakkındaki suçlamalarla ilgili bir kitap hazırlatarak basın yayın organlarına göndertti. Yaklaşık bir yıllık süreçte haklarında yapılan haber, video ve tüm yazılı metinlere cevap vermek için 'Sayın Adnan Oktar ve Arkadaşlarımıza İsnat Edilen Suçlamalar ve Cevapları' isimli kitap 531 sayfadan oluşuyor.

Tüm haber ve videolara cevap için basıldı

Tutukluluk hali devam eden Oktar, kendisi ve örgütü hakkındaki tüm iddialara açıklık getirmek için çıkardığı kitapta yaklaşık bir yıllık süreçte haklarında yapılan haber, video ve tüm yazılı metinlere cevap verildi. 'Sayın Adnan Oktar ve Arkadaşlarımıza İsnat Edilen Suçlamalar ve Cevapları' isimli kitapta FETÖ bağlantıları da reddedildi.

Kitapta siyasilerin cemaat kültürü içerisinde yetiştiği savunuluyor

Kitapta Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapmış siyasilerin camaatlerle ilişkisi olduğu savunuldu.

Ayrıca kitapta FETÖ'cülerle yapılan telefon konuşmalarını yapılmadığı ifade edilip bu konuşmalar yapılmış sayılsa bile o dönemde FETÖ lideri ve adamlarının legal olarak alğılandıkları ifade edildi. Kitapta ayrıca devletin üst düzey yöneticilerinin de FETÖ'ye methiyeler dizdiğinden de bahsediliyor.

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