Adnan Oktar Örgütü'nün çökertilmesine yardım eden ve Oktar ve yardımcılarının tutuklanmasını sağlayan isim olmasına rağmen üzerindeki kedicik yaftasından bir türlü kurtulamayan Ceylan Özgül, yaşadığı kabusu tüm detaylarıyla katıldığı YouTube kanalında anlattı.