Adnan Oktar 'kedicikler'ine ne yapıyor?
Adnan Oktar Örgütü'nün çökertilmesine yardım eden ve Oktar ve yardımcılarının tutuklanmasını sağlayan isim olmasına rağmen üzerindeki kedicik yaftasından bir türlü kurtulamayan Ceylan Özgül, yaşadığı kabusu tüm detaylarıyla katıldığı YouTube kanalında anlattı.
Adnan Oktar Suç Örgütü'nden 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül 11 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı. Özgül, "Aylarca bir eve kilitlenip şiddete ve cinsel istismara maruz kaldım" dedi.
15 Ekim 2020 Perşembe 20:02
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