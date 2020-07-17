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Adnan Oktar'a çikolata verdi, sarıldı: Rüyamda gördüm tahliye olacağız

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Adnan Oktar örgütünün 79. duruşması dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü.
Adnan Oktar'a çikolata verdi, sarıldı: Rüyamda gördüm tahliye olacağız

Adnan Oktar örgütüne yönelik yargılamanın dünkü duruşması öncesi, örgütün tanınan isimlerinden Ulviye Didem Ürer, Adnan Oktar’a sıkı sıkı sarıldı. Ürer’in “Rüyamda gördüm, tahliye olacağız inşallah” sözleri tutuksuz sanıklar ve izleyicilerden alkış aldı.

Adnan Oktar örgütünün 79. duruşması dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü.

Duruşmaya aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık, 40 tutuksuz sanık, izleyiciler ve müşteki ile sanık avukatları katıldı.

Hürriyet'in haberine göre; duruşma öncesi örgütün önde gelen isimlerinden Ulviye Didem Ürer, Oktar’a çikolata vermek için yanına gitti. Çikolatayı verdikten sonra Oktar’a sımsıkı sarılan Ürer “Sizi çok özledim, rüyamda gördüm sizi, tahliye oluyorduk. İnşallah çıkacağız buradan” dedi. Bunun üzerine tutuksuz sanıklar ve izleyiciler “Çok güzeller, maşallah” diyerek alkışladı.

Oktar duruşmalarda maske takmadığı için salondan çıkartılınca geçen duruşma avukatı aracılığıyla maskeyi sağlık şartları nedeniyle takmadığını öne sürerek izin istemişti. Avukatın yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilince Oktar maske takmaya devam etti. Önceki davalarda maskesini takmayan hatta geçtiğimiz hafta bu yüzden duruşmadan atılan Oktar maskesini hiç çıkarmadı.

"Suç örgütü değil, arkadaş grubu"

Sanık avukatlarından Tahir Yüksel, “Adnan Oktar suç örgütü diye bir şey yok. Bunlar arkadaş grubudur. Suç örgütü olması için bir suç işlenmesi lazım. Ortada bir suç yok. LGBT diye bir örgüt var, kendilerine örgüt diyorlar, istedikleri gibi izinsiz yürüyüş yapıyorlar, istedikleri gibi özgürce kendilerini ifade ediyorlar. Bu örgütün suç işleyen kolları da var. Bunlara kimse suç örgütü demiyor ama. 'Adnan Oktar suç örgütü' denilen topluluk, hiçbir şey yapmayan kendi halinde takılan bir arkadaş grubudur” dedi.

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