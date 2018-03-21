  • BIST 117.159
  • Altın 166,528
  • Dolar 3,9332
  • Euro 4,8322
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKARum mahkemesi acımadı.... Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranlara hapis cezası

Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül: Ailelere sesleniyorum!..

»
"Çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın"
Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül: Ailelere sesleniyorum!..

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül, ailelere seslenerek "çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun" dedi.

Instagram hesabından açıklamalda bulunan Özgül, "Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir. Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum"  diye yazdı..

Özgül'e yanıt da Oktar'ın en gözde 'kediciklerinden' Tülay Kumaşçı'dan geldi. Kumaşçı, Özgül'ü lüks hayatı kaybetmenin kuyruk acısı ve ajan olmakla suçladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Elon Musk: "2008'de iflasın eşiğinden döndüm"12 Mart 2018 Pazartesi 20:42
  • Dubai’yi 24 saatliğine kapatan Kıbrıslı Türk12 Mart 2018 Pazartesi 15:59
  • Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın09 Mart 2018 Cuma 16:54
  • Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü08 Mart 2018 Perşembe 13:29
  • Avustralya’da dünyanın en eski şişe mesajı bulundu06 Mart 2018 Salı 16:53
  • Turizm Bütçesi Komiteden Geçti01 Mart 2018 Perşembe 18:12
  • Salatalığın fiyatı dudak uçuklattı01 Mart 2018 Perşembe 17:17
  • Kadir İnanır’ın doktorundan kritik açıklama26 Şubat 2018 Pazartesi 10:20
  • Ünlü fütürist insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı20 Şubat 2018 Salı 17:58
  • 95 yeni öte gezegen keşfedildi19 Şubat 2018 Pazartesi 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti