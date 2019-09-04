  • BIST 99.792
  • Altın 279,988
  • Dolar 5,6616
  • Euro 6,2252
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Adrese posta kodu eklemeyi unutmayın

» »
Posta Dairesi, posta gönderilerinin daha hızlı ve güvenli şekilde alıcısına ulaşabilmesi için posta kodlarının kullanılmasının önemini hatırlattı.
Adrese posta kodu eklemeyi unutmayın

KKTC’de yıllardır var olan ancak çok yaygın kullanılmayan posta kodlarıyla ilgili hatırlatma yapan Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, vatandaşların adreslerinde posta kodu kullanmasıyla hem hız kazanılacağını hem de karışıklıkların önleneceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Tabak, “Ülkemizde posta kodu uygulaması yeni değil, yıllardır var ama kodlar çok yaygın kullanılmıyor. Bunlar Türkiye üzerinden verilmiş kodlardır. Bizim tüm posta işlemlerimizi PTT aracılığıyla yapıyoruz” dedi.

Özellikle internet üzerinden verilen siparişlerde paketlerin Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesi aşamasında sıkıntılar olduğunu, gümrükte de işlem gören paketlerin bazen yanlış yönlendirildiğini anlatan Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, “Bu kodlar kullanılırsa postaların karışma sorunu çözülmüş olacak ve alıcısına daha kolay, daha hızlı şekilde ulaşacak” dedi.

KODLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

KKTC girişli posta gönderilerinin adrese daha çabuk ulaşabilmesi için alıcı kısmına yazılacak posta kodları https://bit.ly/2jRyZCP adresinden öğrenilebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00
  • Başbakan Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”03 Eylül 2019 Salı 20:28
  • Hükümet'in 100 günlük icraatları:03 Eylül 2019 Salı 20:23
  • 300 günlük yeni hedefler kamuoyuyla paylaşıldı03 Eylül 2019 Salı 20:20
  • Ercan'da turist dövmüştü; meslekten ihraç edildi03 Eylül 2019 Salı 20:09
  • Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi03 Eylül 2019 Salı 19:34
  • “EL-SEN’in neye ve kime hizmet ettiği sorgulanmalı?”03 Eylül 2019 Salı 19:27
  • "Bu karşılıklı iyi niyet adımı, iki toplumun yakınlaşması açısından son derece önemli"03 Eylül 2019 Salı 19:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı03 Eylül 2019 Salı 19:17
  • Taçoy: Tüm ödemelerin ve yatırımların aksamadan sürdüğü bir ortamda grev hangi amaca hizmet ediyor?03 Eylül 2019 Salı 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti