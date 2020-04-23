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Adresi bilmediği için ‘Sheffield’da bir yer’ yazıp paket yolladı; postacı, alıcıyı buldu

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İsveçli bir adam, Britanya’nın Sheffield kentinde yaşayan bir arkadaşına paket yollamak istedi. Ancak adresi bilmediği için sormak yerine yolladığı kişiyle ilgili bilgilleri yazdı; adres olarak da ‘Sheffield’da bir yer’ diye ekledi.
Adresi bilmediği için ‘Sheffield’da bir yer’ yazıp paket yolladı; postacı, alıcıyı buldu

İsveçli bir adam, Britanya’nın Sheffield kentinde yaşayan bir arkadaşına paket yollamak istedi. Ancak adresi bilmediği için sormak yerine yolladığı kişiyle ilgili bilgilleri yazdı; adres olarak da ‘Sheffield’da bir yer’ diye ekledi. Zarfı gören postacı iz sürerek paketi sahibine ulaştırdı.

Spor muhabirliği yapan David Easson, “Üzerine adımı, benle ilgili tüm bilgileri yazmış ama adres yok. Adresimi sormak yerine bu yolu denemiş. Paket bana ulaşınca çok şaşırdım” dedi.

Paketi yollayan Marten Wedebrand, Easson’un eşinin adını, mesleğini, geçmişte çalıştığı yerleri, bir çocuk veya köpeğe ya da ikisine de sahip olduğunu belirterek, “Lütfen onu bulup bu paketi vermeye çalışın” yazdı.

Easson, ‘Darrell’ adlı postacının Facebook aracılığıyla kendisini bulduğunu ve adresini sorduğunu söyledi. “Postacı dedektif gibi arayıp buldu beni” diyen Easson, pakette çok sevdiği çikolatalardan altı paket olduğunu söyledi.

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