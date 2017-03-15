Adriana Lima, ayrılığın üzerinden 1 hafta geçmeden yeni bir aşka yelken açtı

Dünyaca ünlü Victoria's Secdret modeli Adriana Lima’nın sevgilisi Julian Edelman'la yollarını ayırdığı haberi geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan magazin haberlerinden olmuştu.
Ayrılığın üzerinden 1 hafta geçmeden Lima, Miami’de 5 yıldızlı bir otelde adı Miltiadis Kastanis olan adamla fotoğraf paylaştı.
Ünlü yıldızın takipçileri ise fotoğrafa yorum yağdırdı. Bazıları ise; Kastanis’e “Zengin misin” diye sorarak şaşırttı.
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