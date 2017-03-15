Adriana Lima, ayrılığın üzerinden 1 hafta geçmeden yeni bir aşka yelken açtı

Amerikan futbolunun yıldızı Julian Edelman 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.

Dünyaca ünlü Victoria's Secdret modeli Adriana Lima’nın sevgilisi Julian Edelman'la yollarını ayırdığı haberi geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan magazin haberlerinden olmuştu.

Ayrılığın üzerinden 1 hafta geçmeden Lima, Miami’de 5 yıldızlı bir otelde adı Miltiadis Kastanis olan adamla fotoğraf paylaştı.

Ünlü yıldızın takipçileri ise fotoğrafa yorum yağdırdı. Bazıları ise; Kastanis’e “Zengin misin” diye sorarak şaşırttı.