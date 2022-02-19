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Adriana Lima Hamile Olduğunu Duyurdu

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Bir süredir Andre Lemmers ile birlikte olan Adriana Lima, üçüncü defa anne olduğunu duyurdu. Ünlü model, haberi duyurmak için ise TikTok'u seçti ve özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı.
Adriana Lima Hamile Olduğunu Duyurdu

Adriana Lima, eğlenceli bir TikTok videosu çekerek hayranlarına hamile olduğunu duyurdu.

Videoda Lima, erkek arkadaşının kendisini korkutmayı ve tepkisini kaydetmeyi sevdiğini belirtiyor ve “Ama bugün… ödeşme zamanı” diyerek, hamile olduğunu bildiren testi erkek arkadaşına gösteriyor.

İkonik model ayrıca bebeğinin kalp atışlarının görüntülerini de paylaştı ve videonun sonuna da “2022 sonbaharında geliyor” yazdı.

Adriana Lima ve Andre Lemmers’ın birlikte ilk çocukları olacak. İkili ilk olarak Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda bir arada görüntülendi. Ayrıca ünlü modelin daha önce beş yıl süren evliliğinden 12 yaşında ve 9 yaşında iki kızı var.

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