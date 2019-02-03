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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Adriana Lima: “Metin beni kullandı”

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Amerikan basını Adriana Lima'yla Metin Hara ilişkisinin tamamen bittiğini duyurdu. Top modelin, Türk yazarın kendisinden çıkar elde etme çabası içerisinde olduğuna kanaat getirdiği iddia edildi.
Adriana Lima: “Metin beni kullandı”

Dünyaca ünlü model Adriana Lİma’yla Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk çok konuşulmuştu. Metin Hara’nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış, iddialara Adriana Lima çıkan bu iddialara cevap vererek “Bizimle uğraşmayın, aşığım” demişti.

HÂLÂ TAKİP ETMİYOR

Fakat aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara’yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!” 10 Ocak’ta Amerika’ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana’yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak ‘ayrılmadık’ demişti.

“METİN BENİ KULLANDI”

O günden bu güne sessizliğini koruyan Lima’nın sosyal medyada Metin Hara’yı halen takibe almamış olması ve birlikte paylaşım da yapmaması ‘barışmanın olmadığını’ ispatladı. Amerikan The People dergisi de, ‘Haberimizi teyit ettirdik’ diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti. Derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara'nın kendisini kullandığını söylemeye başlamış.

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