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SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Adriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

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Adriana Lima, üçüncü kez anne oluyor
Adriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan dünyaca ünlü model Adriana Lima, üçüncü kez anne olacağını duyurdu.

Geçmişte yazar Metin Hara ile birlikteliği nedeniyle Türkiye'de uzun süre gündem olan Adriana Lima, bir TikTok videosu çekerek hayranlarına hamile olduğunu duyurdu.

Videoda Lima, erkek arkadaşının kendisini korkutmayı ve tepkisini kaydetmeyi sevdiğini belirtiyor ve “Ama bugün… ödeşme zamanı” diyerek, hamilelik testini Lemmers'a gösteriyor.

Lima, videonun sonunda da üçüncü bebeğinin 2022'nin sonbaharında dünyaya geleceği bilgisini yaplaştı.

Lima, 5 ay önce Lemmers ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.

Ünlü modelin daha önce beş yıl süren evliliğinden 12 yaşında ve 9 yaşında iki kızı var.

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