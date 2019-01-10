Adriana Lima ve Metin Hara Çifti Barıştı

Metin Hara ve Adriana Lima sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları fotoğraf ile tekrar barıştıklarını ilan etti.

Metin Hara ve Adriana Lima sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları fotoğraf ile tekrar barıştıklarını ilan etti.

AYNI ANDA AYNI FOTOĞRAFI YAYINLADILAR

Metin Hara ile Adriana Lima barıştıklarını Instagram'dan duyurdu. Çift el ele tutuştukları pozu sosyal hesaplarından paylaştı. İkili, barıştıklarını bu pozla ilan etti. Lima'nın Instagram profilinde kalan Metin Hara ile çekilmiş son karesini de silmesi bugün magazin basının gündeminde yer almıştı. Lima'nın bu hareketi çiftin bağlantılarını tamimiyle kopardığı olarak yorumlanmıştı. Lima'nın Hara ile paylaştığı son fotoğraf bu yorumların doğru olmadığını ortaya çıkarmış oldu.