Adriana Lima yeni koleksiyonunu tanıttı

Victoria's Secret için bir koleksiyon hazırlayan ünlü model Adriana Lima, tanıtım için Singapur'daydı. Kıdemli melek koleksiyonundaki en favori parçalarını ve kokuları da ziyarete gelen hayranlarına gösterdi

Victoria’s Secret’ın kıdemli meleği Adriana Lima Body By Victoria koleksiyonunun tanıtımı için Singapur’daydı. Güzel melek Mandarin Gallery’deki Victoria’s Secret mağazasında sevenleriyle buluştu. Gün boyunca imza dağıtan Adriana Lima, koleksiyondaki favori parçalarını gösterdi. Bu koleksiyonla birlikte XO Victoria kokusunu kullanmayı tercih ettiğini belirten güzel melek, balensiz ve desteksiz bralettelerin rahat ve kavrayıcı özelliğine çiçeksi ve hafif notalardaki bu kokunun muhteşem bir şekilde uyum sağladığını belirtti.