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Adriana Lima'dan Metin Harra'ya bir darbe daha

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Adriana Lima, geçen ay ayrıldığı Metin Hara’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra ünlü yazarı Instagram’da takipten çıkaran Brezilyalı model, önceki gün de Metin Hara’yla paylaşmış olduğu son fotoğrafını da profilinden sildi
Adriana Lima'dan Metin Harra'ya bir darbe daha

Brezilyalı model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

 

 

Temmuz 2017'de başlayan aşklarıyla tüm dünyanın gündemine oturan ikilinin ilişkisi, geçen ay bitmişti.

 

 

 

 

Ayrılık sinyalini sosyal medyada kadın-erkek ilişkileriyle ilgili manidar mesajlar paylaşarak veren Victoria's Secret eski meleği, Metin Hara'yı da Instagram'dan çıkarmıştı.

 

 

 

 

Ardından Metin Hara ile olan birçok fotoğrafını da sildi.

 

 

YALANLADI AMA...

YALANLADI AMA...

 

Metin Hara ise ayrılık iddiasını "18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum" diye yalanlamış; ancak daha sonra Adriana Lima'nın telefonunu değiştirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

 

 

 

 

Adriana Lima'ya evlenme teklif edeceği iddia edilen Metin Hara'nın barışma girişimleri, Adriana Lima'nın yazarla görüşmek istememesi nedeniyle suya düştü.

 

 

 

 

Adriana Lima, önceki gün de Metin Hara'ya son vuruşunu yaptı. Brezilyalı model, Instagram profilinde kalan Metin Hara'yla çekilmiş son karesini de sildi.

 

METİN HARA KIYAMADI

METİN HARA KIYAMADI

 

37 yaşındaki Lima'nın Haziran 2017'de yaptığı paylaşımı silmesi, "Adriana, Metin'i hayatından tamamen çıkardı" dedirtti. Metin Hara ise aşk fotoğraflarını silmeye kıyamadı.

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