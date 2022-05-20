  • BIST 2.393,61
  • Altın 946.627
  • Dolar 15.9457
  • Euro 16.8837
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

adriyatik denizinde römorkör battı: 5 ölü

» »
Adriyatik Denizi'nde bir nakliye şirketine ait römorkörün batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
adriyatik denizinde römorkör battı: 5 ölü

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güneydeki Bari kentinin 50 kilometre açığında uluslararası sular ile Hırvatistan kara sularının olduğu noktada dün gece Ancona merkezli nakliye firması ILMA’ya ait olduğu belirtilen römorkör battı.

Olayda 4’ü İtalyan, 1’i Tunuslu olmak üzere mürettebattan 5 kişi hayatını kaybederken, römorkörün 63 yaşındaki İtalyan kaptanının sağ kurtulduğu bilgisi verildi.

Bari Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gemi kazası ve adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"19 Mayıs 2022 Perşembe 12:27
  • BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 10:32
  • Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:25
  • BM: Ukrayna'daki savaş gelecek aylarda küresel gıda krizine yol açabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 09:08
  • Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:03
  • İspanya, kadın çalışanlara regl iznini onayladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:37
  • Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
  • Lübnan seçimleri: Sistemde bir gedik açıldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:23
  • Finlandiya ve İsveç, NATO’ya resmen başvurdu18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
  • DSÖ: COVID-19’un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti