AEK Larnaka Maçında Fenerbahçelilerden Pankartlı mesaj

Fenerbahçe-AEK maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarları tribünden İngilizce olarak Atatürk'ün sözü olan "Yurtta Barış, Dünyada Barış" pankartı açtı.
Pankartta İngilizce "Peace at home, Peace in the World" yazıldı.
Fenerbahçe-AEK maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarları tribünden İngilizce olarak Atatürk'ün sözü olan "Yurtta Barış, Dünyada Barış" pankartı açtı.
Pankartta İngilizce "Peace at home, Peace in the World" yazıldı.
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