Af çıktı, yoğunluktan İçişleri Bakanlığı sitesine ulaşılamıyor. Müracaatlar web üzerinden yapılabiliyor.

Kayıt dışı duruma düşmüş işçilerin kayıt altına alınmasını sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla yürürlüğe konulan Muhaceret Affı, 5 Ağustos 2024 itibariyle resmen başladı.

Bu kritik düzenleme, kayıt dışı işgücü entegrasyonuna büyük katkı sağlayacağı gibi ekonomik kalkınmayı, sosyal güvenlik sistemini güçlendirmeyi, çalışma hayatında eşit ve adil düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası, kayıt dışı işgücü nedeniyle oluşan sorunların çözülmesi için atılan en önemli adımlardan biri.

Yasaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yurt içinde cezaya düşen veya bu tarihten sonra yurt dışına cezalı çıkmış yabancı uyruklu kişiler, bir asgari ücret tutarında para cezası ödeyerek çalışma hayatına katılma koşuluyla aftan yararlanabilecekler.

Başvurular, İçişleri Bakanlığı’nın resmî web sitesi www.icisleri.gov.ct.tr adresi üzerinden online yapılabilecek. Muhaceret Affı butonuna tıklayarak yapılacak olan başvurular hızlı sonuç alınmasını sağlayacak. Aftan yararlanacak kişiler gerekli güvenlik soruşturmaları ardından af kapsamına dahil olabilecekler.

Başvuruda bulunan kişilerin müracaatları, İçişleri bakanlığı Muhaceret Dairesi tarafından incelendikten sonra kamu güvenliği açısından bir sakınca olmaması durumunda onaylanarak, çalışma izin işlemlerinin devam edilebilmesi için Çalışma Bakanlığı portalına sistemsel olarak aktarılacaktır.

Başvuruda bulunacak kişiler Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan başvurunun ardından 10 gün içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne bir brüt asgari ücret ödemek şartıyla aftan yararlanacaktır. Çalışma izni işlemlerinin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde yabancı kişilerin eski muhaceret cezaları baki kalacaktır.

Hükümetin, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu yaklaşımı, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına olumlu etkiler yaparak geleceğe daha güvenle bakılmasına imkân tanıyacak.

Bu af, kayıt dışı iş gücünün azalmasına ve yabancı işçilerin kayıt altına alınarak ekonomiye entegrasyonuna büyük katkı sağlayacak.

Aile Bütünlüğü ve Sosyal Güvence için bir fırsat olan bu Muhaceret Affı, aile bütünlüğünün sağlanmasına da büyük katkı sağlayacak.

Af; Kayıt dışı çalışma hayatının kayıt altına alınmasına, sosyal güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine yardımcı olacak ve kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik kurumlarının şemsiyesi altına alınarak hem çalışanların hem de ailelerinin sosyal güvenceye kavuşmalarına olanak tanıyacak.

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