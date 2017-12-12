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Af Örgütü: Avrupa Birliği de bu suça ortak

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Af Örgütü: Avrupa Birliği de bu suça ortak
Uluslararası Af Örgütü, AB hükümetlerinin Libyalı yetkililere sağladığı destekle, mültecilere yönelik istismar, işkence ve zorla çalıştırılma suçlarında sorumluluk sahibi olduklarına dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği'ni Libya'daki mültecilerin istismar edilip, işkence görmelerinde pay sahibi olmakla suçladı.Af Örgütü, AB hükümetlerinin Akdeniz üzerinden yasa dışı göçü durdurmak için genellikle insan tacirleriyle işbirliği içinde olan ve mültecilere işkence eden yetkililere destek sağladıklarına dikkat çekti.   

AB hükümetlerinin Akdeniz rotasındaki yasa dışı göçle mücadele kapsamında Libya İçişleri Bakanlığı ve sahil koruma birimlerine destek sağladıklarını belirten Af Örgütü, mültecilere yönelik insan hakları ihlallerinde de "bilinçli bir suç ortaklığı" içinde olunduğunu vurguladı.

Af Örgütü'nün açıklamasında, AB'nin desteğiyle Libyalı yetkililerin Akdeniz yolculuğuna çıkacak mültecileri engelleyerek, tıka basa dolu merkezlerde mahsur tuttukları ve bu merkezlerde mültecilerin "sistematik şekilde istismar edildiklerine" dikkat çekildi. Açıklamada, Libya’daki kamplarda 20 bine yakın kişinin mahsur tutulduğu bilgisi verildi.

İşkence, istismar ve ölüm vakaları

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Başkanı John Dalhauisen, "AB ülkeleri, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçişlerin engellenmesi ve insanların Libya'da tutulmasının sağlanması için Libyalı yetkilileri aktif şekilde destekledikçe, bu suçlara da ortak oluyorlar" ifadesini kullandı. Dalhauisen, mültecilerin kamplarda istismar edildiğini, işkence gördüklerini, zorla çalıştırıldıklarını ve ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu vurguladı.

Af Örgütü açıklamasında AB hükümetlerine Libya ile yürüttükleri iş birliğini gözden geçirme ve mülteciler için Avrupa'ya yasal ve güvenli bir yol açma çağrısı yaptı.

Örgütün verilerine göre, Libya sahil güvenliği 2017 yılı içinde 19 bin 452 kişiyi Akdeniz üzerinden geri çevirerek mülteci kamplarına yerleştirdi. Af Örgütü, suçların arttığı ve istikrarsızlığın sürdüğü Libya'da kitlesel ve süresiz tutuklamaların bir göç politikası hâline dönüştüğü eleştirisini yöneltiyor.

Uluslararası yardım örgütleri uzun zamandır mültecilere yönelik işkence, tecavüz, zorla çalıştırma ve istismar vakalarını gündeme taşıyor. Son olarak Libya'da mültecilerin köle olarak kullanılmasına yönelik basına yansıyan haberler büyük tepkiye yol açmış ve konu Fildişi Sahili'ndeki AB-Afrika Zirvesi gündemine taşınmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin Afrika Birliği ile düzenleyeceği ortak askeri operasyonlarla mahsur tutulan kişileri kurtarmayı planladıklarını açıklamıştı.

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