Af Örgütü: Esad yönetimi insanlık suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, Esad yönetimini, abluka altındaki bölgelerde yaşayan sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak, yerlerinden etmek ve öldürmekle suçladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini bir kez daha insanlık suçu işlemekle suçladı. Örgüt tarafından pazartesi günü Londra'da açıklanan bir raporda Esad birliklerinin abluka altındaki bölgelerde sivil halkı bombaladığı, insanları göçe zorladığı ve ciddi gıda ve ilaç ihtiyacı olan bu insanların yardım malzemelerine ulaşmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Şam yönetimi ile muhalif gruplar arasındaki çatışmasızlık bölgeleri ve barış anlaşmaları gibi uzlaşmalar eleştirilerek, bu anlaşmaların sivil halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğu açıklandı. Söz konusu anlaşmaları "diplomatik sahte çözümler" olarak niteleyen örgüt, raporunda Suriye rejiminin, müzakerelerde silahlı grupların üzerindeki baskıyı artırmak için binlerce insanı "kasıtlı olarak yerilerinden ettiğini ve öldürdüğünü" belirtti.

"Açlık, halkı kolektif cezalandırma yöntemi"

2014 yılından bu yana Şam yönetiminin muhalif savaşçılarla, ülkenin kuzeyinde rejim birlikleri tarafından kuşatılan bölgeleri terk etmeleri için bu tarz anlaşmalar yaptığının belirtildiği raporda, bu kapsamda binlerce insanın gıda, temiz su ve ilaç ihtiyacının engellendiği bildirildi. Raporda bu anlaşmalardan birinin geçerli olduğu Doğu Halep'te açlık çeken insanların, kuşatılan ve bombardımana tutulan alanlarda kalmaları ya da bölgeyi terk etmeleri yönünde bir seçeneğine zorlandıkları öne sürüldü.

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya şubesinden René Wildangel, "Suriye rejimi açlığı, halka karşı kolektif cezalandırma yöntemi olarak kullanıyor" diye konuşuyor. Wildangel, 2016 yılının Ağustos ayı ile 2017 yılının Mart ayları arasında altı çatışmasızlık bölgesinden binlerce insanın göçe zorlandığını aktarıyor.

"Muhalifler de rejim yanlısı sivilleri öldürüyor"

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda ev ve hastanelere düzenlenen hava saldırılarında sivillerin kasıtlı olarak öldürüldüğü kaydedildi. Öte yandan muhalif savaşçıların da rejime sadık bölgelerde sivillerin üzerine ateş açarak onları öldürüp yaraladığı belirtildi.

Bu kapsamda binlerce ailenin bölgeyi terk edip derme çatma kurulan kamplarda korkunç koşullar altında hayatta kalma mücadelesi verdiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, amacın insanları yerlerinden sürme olduğunu vurgulayarak BM tarafından kapsamlı bir araştırma yapılması ve suçluların cezalandırılmasını talep etti. Örgüt sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması ve insani yardıma erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, mağdurlar, yardım örgütleri çalışanları, uzmanlar, gazeteciler ve BM temsilcilerinden oluşan 130 tanık ifadesine dayanıyor.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana 330 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.