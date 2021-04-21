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Af Örgütü: Geçen Yıl 483 Kişi İdam Edildi

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Af Örgütü'nün raporuna göre dünyada geçen yıl 483 kişi idam edildi. En fazla idam İran'da gerçekleştirilirken, ABD'de 17 yıl aradan sonra 10 kişinin idam cezası infaz edildi.
Af Örgütü: Geçen Yıl 483 Kişi İdam Edildi

Af Örgütü'nün raporuna göre dünyada geçen yıl 483 kişi idam edildi. En fazla idam İran'da gerçekleştirilirken, ABD'de 17 yıl aradan sonra 10 kişinin idam cezası infaz edildi.

Küresel koronavirüs salgınına rağmen 2020'de en az 18 ülkede idam cezası infaz edildi. Uluslararası Af Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı rapora göre, geçen yıl dünyada en az 483 kişi idam edildi. Raporda, idam edilen kişilerin sayılarının 2019'a kıyasla yüzde 26 az olduğu belirtildi. Rapora göre, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde bir önceki yıla göre daha az idamın infaz edilmesi, Bahreyn, Belarus, Japonya, Pakistan, Singapur ve Sudan'da ise 2020'de idam cezası uygulanmaması bu düşüşte etkili oldu.

Raporda, dünya genelinde tespit edilen 483 idamın son 10 yılın en düşük sayısı olduğu, ancak sayının yine de endişe verici düzeyde yüksek olduğu ifade edildi. Bazı ülkelerde infaz edilen idam cezalarının sayısının geçen yıllara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Af Örgütü, Mısır'da idam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre üç kat fazla olduğunu belirtti. Bu ülkede idam edilenlerin en az 23'ünün ise siyasi nedenlerle idam edildiği kaydedildi.

İDAM SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE İRAN

Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre, İran'da 246, Mısır'da 107, Irak'ta 45 ve Suudi Arabistan'da 27 kişi idam edildi. Bu dört ülkede infaz edilen idam cezalarının sayısı dünyada bilinen idamların yüzde 88'ini oluşturuyor. Af Örgütü, bu sayılar arasında Çin'e ait rakamların olmadığına dikkat çekti. Af Örgütü, Çin'de de her yıl binlerce kişinin ölüm cezasına çarpıtrıldığını ve bu cezaların infaz edildiğini tahmin ediyor. Ancak Çin'e ilişkin resmi rakamlar bulunmuyor.

Af Örgütü'nün raporunda ABD'de de 17 yıl aradan sonra ilk kez 2020'de idamların gerçekleştiği hatırlatıldı. Eski Başkan Donald Trump döneminde gerçekleşen infazlarla altı ay içinde 10 kişi idam edildi.

PANDEMİ BAŞVURU SÜRECİNİ ZORLAŞTIRDI

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko, "Yerkürede pandemi sırasında hayat kurtarmak ön plandayken, Mısır gibi ülkelerde infaz edilen idamların sayısı arttı" değerlendirmesinde bulundu. Beeko, "Dünya genelindeki bir sağlık krizi sırasında insanları idam etmek, ölüm cezasının saçmalığına vurgu yapıyor" şeklinde konuştu.

Normal koşullarda bile idam cezasına karşı hukuki yollardan mücadele etmenin zor olduğunu belirten Beeko, "Pandemi sırasında avukatlarla görüşmek ve idam cezasının affedilmesi için başvuruda bulunmak daha da zorlaştı" dedi.

Dünyadaki yaklaşık 193 ülkenin 108'inde idam cezası yapılan yasal düzenlemeler ile kaldırıldı, 36'ında ise infaz edilmiyor.

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