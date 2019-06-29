Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in güneye dönebilmesi için kampanya başlattı

Uluslararası Af Örgütü’nün, 7 yıl Rum tarafında ikamet eden, bir Rum kadınla evlenen ve iki de çocuğu olan Ahmet H. isimli Suriyeli’nin, Macaristan’daki cezaevinden tahliye edildiği Ocak 2019’dan beridir Güney’deki ailesinin yanına dönebilmesi için kampanya başlattığı bildirildi.



Alithia’nın haberine göre 2015’te Rum eşi ve iki çocuğunu bırakarak Suriye’ye giden ve aile büyüklerini ve akrabalarını savaş ortamından kaçırıp Avrupa’ya götürmek isteyen Ahmet, Macaristan’da kendilerini yakalayan sınır muhafızlarına taş atarak direndiği için hapse atıldı.



Ahmet’e verilen 10 yıl hapis cezası önce 7 yıla sonra da tahliye yolu açık olmak üzere 4 yıla indirildi. Ahmet’in taş atmasının terörist hareket addedilerek hapse çarptırılmasını haksız bulan Uluslararası Af Örgütü, Ahmet için 100 binden fazla imza toplamıştı. Ahmet, Ocak 2019’ta tahliye oldu ancak şimdi de, Güney’de daha önce kazandığı ikamet izni ve diğer seyahat belgelerini kaybettiği için Rum tarafına gidemiyor. Af Örgütü şimdi de Rum tarafına gidebilmesine yardımcı olmak için “BringAhmedHome” isimli bir kampanya başlattı.