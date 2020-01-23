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Af Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısı

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Uluslararası Af Örgütü Almanya Başbakanı Angela Merkel’den, İstanbul'daki temasları sırasında tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep etti.
Af Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul ziyareti öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’e bir çağrı yaparak, Merkel’den tutuklu iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye uzmanı Andrew Gardner Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada "İnsan hakları savunucularına yönelik baskılara son verilmesi için somut adımlar atılması Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmelerin merkezinde olmalı" dedi. Gardner, Kavala’nın serbest bırakılmasının ve Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın beraat etmesinin belirleyici olduğunu söyledi.

Merkel Perşembe akşamı İstanbul’a hareket edecek ve Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Merkel’in İstanbul ziyaretinde sivil toplum temsilcileriyle de biraraya gelmesi bekleniyor.

Kavala iki yıldan uzun süredir tutuklu

Gezi Parkı davasında yargılanan iş insanı Osman Kavala iki yıldan uzun süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık ayında aldığı kararda Kavala’nın "derhal serbest bırakılmasını" istemişti. Kararda Türk hükümetinin Kavala’nın "yakalanması ve tutuklanmasının tarafsız bir değerlendirme temelinde makul şüpheye dayandığını gösteremediği" belirtilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik haklarıyla ilgili 5’inci maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme davanın tutuklu tek sanığı olan Kavala’nın "siyasi nedenlerle” ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklanıp yargılandığı sonucuna varmıştı.

Türkiye’de yargı ise AİHM kararını dikkate almamıştı. Kavala ile birlikte 15 sanık 2013 yılındaki Gezi protestolarıyla bağlantılı olarak hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanıyor.

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı dava da sürüyor. O davada da Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de aralarında olduğu 11 insan hakları savunucusunun yargılanmasına devam ediliyor.

Savcı aralık ayında verdiği mütalaada Steudtner’in de aralarında olduğu 5 sanık hakkında beraat istemiş, Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla diğer 5 sanık hakında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemişti

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