  • BIST 118.951
  • Altın 161,101
  • Dolar 3,7995
  • Euro 4,6396
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Af Örgütü'nden Türkiye ve YPG'ye suçlama

» »
Af Örgütü'nden Türkiye ve YPG'ye suçlama
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'yi Afrin'de sivilleri gözetmeden ateş açmakla suçladı. Örgüt YPG'nin saldırılarında da sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kürt milis gücü YPG'nin saldırılarında sivillerin de hedef olduğu suçlamasında bulundu. Örgütün basın açıklamasında, Türk ordusunun Kürt milislerin elindeki Afrin'e sivilleri gözetmeden gelişigüzel topçu ateşi açtığı, YPG'nin ise Afrin'e 20 kilometre mesafedeki Azez'ı obüs ve roket ateşi altına aldığı belirtildi. Örgüt görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamasında saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

20 Ocak'ta Afrin harekâtını başlatan Türkiye YPG'yi PKK örgütünün uzantısı olarak görüyor. ABD ise IŞİD ile mücadelede YPG'yi destekliyor.

"Taraflara baskı yapılsın"

Af Örgütü, Türkiye ve YPG'yi sivillere yapılan saldırılara son vermeye zorlamaları için ABD, Rusya ve diğer ülkelere çağrıda bulundu. Örgütün bildirisinde "Köylerin ve kentlerin meskûn bölgelerinin rastgele topçu ateşi altına alınması son derece endişe vericidir. Top ve hedefe isabet gücü zayıf diğer silahların kullanılması uluslararası hukuka göre yasaktır. Bütün taraflar saldırılara derhal son vermelidir" denildi.

Kürt Kızılayı, Afrin'e yapılan saldırılarda şimdiye kadar 93 sivilin öldüğünü, 313 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Kürtlerin Azez'a açtıkları ateş sonucu ise dört sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Kudüs’teki büyükelçiliğini Mayıs’ta açıyor25 Şubat 2018 Pazar 10:00
  • BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı25 Şubat 2018 Pazar 09:00
  • Almanya'nın silahına ihtiyacımız yok24 Şubat 2018 Cumartesi 10:56
  • TSK: "Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu"23 Şubat 2018 Cuma 17:37
  • Suriye hükümeti sivillere bildiri attı: "Doğu Guta'yı terk edin"23 Şubat 2018 Cuma 17:36
  • Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?23 Şubat 2018 Cuma 12:24
  • Binlerce kişi o anı bekledi22 Şubat 2018 Perşembe 13:54
  • Suriye ordusu-Hama'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'21 Şubat 2018 Çarşamba 12:03
  • Esad yanlısı gruplar geri çekildi20 Şubat 2018 Salı 19:48
  • Reuters duyurdu! Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı20 Şubat 2018 Salı 17:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti