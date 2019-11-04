'Af Yasası' Meclis'ten geçti

Binlerce çalışan ve işverenin merakla beklediği Af Yasası hakkında konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, yasanın bugün Meclis'ten geçtiğini duyurarak, 15 Kasım'a kadar yürürlüğe gireceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt-dışılığı önlemek adına başlatılan Af Yasası’nın bugün Meclis’ten geçtiğini duyurdu.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs Postası’na konuşarak Af Yasası’nın 15 Kasım’da hayata geçeceğini belirten Bakan Sucuoğlu, yine Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada tarihte herhangi bir gecikme olmayacağını, belirledikleri tarihte yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Öte yandan Faiz Sucuoğlu, Sigortalar Yasası’nın da şu anda Bakanları Kurulu’nda olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün, kayıtsız işçi konusu ve Af Yasası hakkında Kıbrıs Postası TV Soru İşareti’ne konuşan Sucuoğlu, şu anda bu konuyu Meclis’e sunduklarını, komiteye girdiğini, komitede görüşülüp Meclis’e gönderileceğini ve Meclis’te de oylama yapılacağını açıklamıştı.

Af Yasası’nın 15-20 gün içerisinde yasallaşacağına dikkat çeken Faiz Sucuoğlu, Af Yasası ile birlikte hazırladıkları genelge ve tüzükler olduğunu belirtmişti.

Meclis, Af Yasası’nı geçirirken, gelecekte tekrardan bir affa ihtiyaç olmaması için ciddi kontrol mekanizmalarını da Af Yasası ile beraber çıkaracaklarını söyleyen Sucuoğlu, “Kısmetse 2 tane affı 15 Kasım’a kadar Meclis çıkaracak” ifadelerini kullanmıştı.