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AFAD: 12 bina enkazında kurtarma çalışması sürüyor, yaralı sayısı 152

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AFAD: 12 bina enkazında kurtarma çalışması sürüyor, yaralı sayısı 152
AFAD: 12 bina enkazında kurtarma çalışması sürüyor, yaralı sayısı 152

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti. En az 152 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 152 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, 12 bina enkazından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralı sayısının 152 olarak belirlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını belirtti. Açıklamada "Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı" dendi.

 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu an için kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi. Tüm binalara ulaştıklarını kaydeden Köşger, "Benim isteğim vatandaşlardan sakin olması ve trafiğe çıkmaması. Şu an trafiği açmaya çalışıyoruz. Herkes boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı takip etsinler. İşin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" çağrısında bulundu. 

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