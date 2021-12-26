AFAD: Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye saati ile 18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye saati ile 18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
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