  • BIST 4.186,01
  • Altın 1137.377
  • Dolar 18.8319
  • Euro 20.2122
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

»
Kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.
AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke olarak teyakkuz halinde arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Bu depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı'nın 07 Şubat 2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/kuruluşlar talimatlandırılmıştır" denildi.

İl veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılacak

Açıklamada, buna göre, ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulunduğu il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılacağı; çevre il ve ilçelere gönderilmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi; vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması; enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliği'nin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir. Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliği'nin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür."  (DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enkaz altında çocukları kalan baba: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim08 Şubat 2023 Çarşamba 13:08
  • KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı08 Şubat 2023 Çarşamba 13:07
  • Çavuşoğlu:Daha da genişleyen bir ekiple çalışmalar sürüyor08 Şubat 2023 Çarşamba 12:50
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Hatay-Kırıkhan’da Çalışmalarını Sürdürüyor08 Şubat 2023 Çarşamba 12:47
  • Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”08 Şubat 2023 Çarşamba 12:29
  • Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 7 bin 108'e ulaştı!08 Şubat 2023 Çarşamba 11:35
  • Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem08 Şubat 2023 Çarşamba 10:50
  • Atalay: Adıyaman'daki spor kafilesi şu an enkazın altında08 Şubat 2023 Çarşamba 10:48
  • Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor08 Şubat 2023 Çarşamba 10:47
  • İskenderun Limanı hala yanıyor08 Şubat 2023 Çarşamba 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti